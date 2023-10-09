В Новокузнецке арестовали квартиру у предпринимательницы из-за долга в 300 млн руб

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В Новокузнецке судебные приставы наложили арест на квартиру, принадлежащую предпринимательнице, площадью 400 квадратных метров из-за задолженности в размере 300 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

Фото: Openverse

"С участием понятых судебные приставы составили акт описи и ареста имущества, предварительной стоимостью свыше 70 миллионов рублей", — сообщает ведомство.

Уточняется, что в случае невнесения задолженности квартира будет выставлена на аукционе, и средства, полученные от продажи, передадут кредитору.

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