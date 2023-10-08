Умер экс-участник группы "Руки Вверх" Владимир Капырин

В Москве на 37-м году жизни скончался Владимир Капырин, бывший клавишник группы "Руки вверх", сообщили в оперативных службах ТАСС.
"Тело 36-летнего Владимира Капырина было обнаружено 5 октября его отцом в квартире на Ельнинской улице. Признаков насильственной смерти не выявлено", — сообщил источник агентства.
По его словам, точная причина смерти устанавливается.
Владимир Капырин был джазовым пианистом, лауреатом различных джазовых фестивалей и конкурсов. Родился 1 марта 1987 года. В течение нескольких лет он гастролировал с Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии для группы "Руки вверх".
Кроме того, Капырин выступал на концертах с Трофимом, сотрудничал с квартетом народного артиста РФ Алексея Кузнецова и группой "Харизма".
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