Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умерла народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко
В Барселоне на улицы вышло 50 тыс. человек на протест против амнистии каталонским сепаратистам
Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России в зоне СВО
Бастрыкин заинтересовался случаем, когда на ребенка в лифте напал мужчина
Журналистка Собчак пообещала размазать рэпера Моргенштерна на интервью
В Турции сказали, что достижение мира на Ближнем Востоке возможно при независимости Палестины
В Литве сильный ветер привел к отключению электроэнергии у 13 тысяч потребителей
Военные представители Израиля объявили о ликвидации свыше 400 террористов в секторе Газа
Военно-политический кабинет Израиля официально объявил войну Палестине

В Подмосковье расследуют ДТП с автобусом и двумя подростками

1:16
Происшествия

Следователь инициировал уголовное дело в связи с нарушением Правил дорожного движения, которое привело к несчастному случаю, в результате которого один человек погиб. Инцидент произошел, когда автобус сбил двух подростков на самокате в Подольске, пригороде Москвы. Эту информацию предоставила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В Подмосковье расследуют ДТП с автобусом и двумя подростками
Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области

Следователь из следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск возбудил уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это дело находится под контролем областной прокуратуры, сообщает ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером накануне у одного из домов на Революционном проспекте. По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на двух подростков, родившихся в 2008 и 2006 годах, которые пересекали проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода. В результате этого инцидента юноша скончался на месте, а девушка была госпитализирована.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Авария. Автобус сбил ребенка. Слабонервным не смотреть. СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Пугачева и Галкин* спешно покидают Израиль

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона
Палестинские бойцы успешно развивают наступление, освобождая свои земли
Израиль оказался не готов к современной войне и отдаёт территории палестинцам
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия
"Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Провал "Железного купола": Израиль в огне после ракет ХАМАСа
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Последние материалы
В Подмосковье расследуют ДТП с автобусом и двумя подростками
Военные представители Израиля объявили о ликвидации свыше 400 террористов в секторе Газа
Военно-политический кабинет Израиля официально объявил войну Палестине
Умер экс-участник группы "Руки Вверх" Владимир Капырин
Президент Палестины призвал мировое сообщество предоставить поддержку жителям сектора Газа
Более 400 человек погибли в результате атаки ХАМАСа на Израиль
В Германии заявили, что Украине не хватает систем ПВО
Люксовая яхта будет осуществлять прогулки по Волге
Тренер "Интер Майами" прокомментировал слухи об уходе Месси из клуба
Необычный рекорд Гиннесcа с помощью автомобильных фар установили водители Suzuki
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников