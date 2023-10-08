В Подмосковье расследуют ДТП с автобусом и двумя подростками

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следователь инициировал уголовное дело в связи с нарушением Правил дорожного движения, которое привело к несчастному случаю, в результате которого один человек погиб. Инцидент произошел, когда автобус сбил двух подростков на самокате в Подольске, пригороде Москвы. Эту информацию предоставила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фото: Telegram-канал ГИБДД Свердловской области

Следователь из следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск возбудил уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это дело находится под контролем областной прокуратуры, сообщает ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером накануне у одного из домов на Революционном проспекте. По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на двух подростков, родившихся в 2008 и 2006 годах, которые пересекали проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода. В результате этого инцидента юноша скончался на месте, а девушка была госпитализирована.

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