Число жертв землетрясения превысило тысячу в Афганистане

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Билал Карими, заместитель официального представителя движения "Талибан"*, сообщил, что более тысячи жителей Афганистана погибли в результате землетрясения, которое произошло в западной части страны в субботу.

Фото: openverse

Землетрясение, произошедшее 7 октября, зафиксировано в Афганистане магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживает около 272 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

* — признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Более 2 000 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане