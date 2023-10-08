В Иванове в результате ДТП пострадали 3 человека

Дорожное происшествие, в котором столкнулись две легковые машины и маршрутка, перевозившая пассажиров, случилось в субботу в Иванове. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в результате этой аварии пострадали три человека.
"Автомобиль Lada Largus, двигаясь с придомовой территории, попытался въехать на улицу Ермака. Водитель данной машины не предоставил дорогу автомобилю Ford Focus, который двигался по улице Ермака со стороны стадиона. В результате столкновения Ford потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где произошла коллизия с маршруткой Peugeot. На место аварии были вызваны сотрудники ДПС и две бригады скорой помощи", — говорится в официальном сообщении.
В результате ДТП травмы получили трое пассажиров маршрутки.
"Характер полученных травм и окончательное число пострадавших уточняются. Водитель Lada Largus остался без серьезных повреждений. Женщина, управлявшая автомобилем Ford, получила ушиб руки", — дополнили в правоохранительных органах.
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