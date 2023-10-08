В Литве сильный ветер привел к отключению электроэнергии у 13 тысяч потребителей

Более 13 тысяч потребителей в Литве остались без электроэнергии из-за сильного ветра, сообщает оператор распределительных сетей "Энергиёс скирстимо операторюс". Утром электроэнергия отсутствовала у 3 тысяч клиентов, но в течение дня шквальный ветер, ломая деревья и разрушая линии электропередачи, увеличил это число до более чем 13 тысяч человек, сообщает ТАСС.
Наибольшее количество отключений зафиксировано в Клайпедском, Вильнюсском и Каунасском уездах, а также в Алитусе. Представитель оператора, Раса Юодкене, отметила, что в регионе Клайпеды осталось без электроэнергии более 3 тысяч потребителей, а в Вильнюсе число отключений постоянно растет и, по ее оценке, может достичь уровня, сравнимого с Клайпедой.
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