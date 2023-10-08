Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Times of Israel: число пострадавших в Израиле достигло почти 300 человек
В Иванове в результате ДТП пострадали 3 человека
В Екатеринбургской школе выявили случаи кишечной инфекции
Intel уже готовится к релизу новой Windows 12
Врачи выделили продукт, препятствующий развитию рака
Ростовский целитель заявил, что СВО завершится в марте 2024 года
В Татарстане пожаловались на перегретые батареи
Ученые обнаружили орган, продолжающий жить после смерти человека
Число жертв землетрясения превысило тысячу в Афганистане

Вышедший из-под контроля электрокар чуть не устроил ДТП

2:00
Происшествия

53-летний Брайан Моррисон направлялся домой с работы около 22 часов, когда его совершенно новый китайский электрокар MG ZS EV от SAIC Motor стоимостью 30 тысяч фунтов (3,6 миллиона рублей) начал странно себя вести. Когда Моррисон приближался к кольцевой развязке и попытался снизить скорость, его автомобиль не реагировал на команды. Ему удалось объехать кольцевую развязку, и перед ним открылась прямая дорога. Моррисон надеялся, что машина замедлится, если он прекратит нажимать на акселератор, но ничего подобного не произошло. Он оказался в ловушке внутри машины, которая продолжала двигаться со скоростью 50 километров в час.

Вышедший из-под контроля электрокар чуть не устроил ДТП
Фото: openverse.org

Впереди появился съезд на улицу города, с множеством светофоров, пешеходных переходов и проходящих мимо людей. Моррисон в панике набрал номер службы 999. Вскоре прибыли три полицейских машины, которые двигались перед ним, сбоку и сзади. Полиции не удалось остановить электрокар, поэтому они решили провести "контролируемую остановку". Они предупредили Моррисона о своем намерении врезаться в его автомобиль, в результате чего машина врезалась в барьер. Однако даже после этого она не остановилась, и полицейские были вынуждены остаться внутри своего фургона, пока не прибыл технический специалист, сообщает "За рулем".

Механик от RAC провел диагностику и выявил такой огромный список неисправностей, которые ему доводилось видеть впервые. Для Брайана Моррисона все закончилось благополучно, и он вернул свой автомобиль в салон, при этом никто не пострадал. Однако это уже не первый случай, когда электрические автомобили ведут себя подобным образом, и полиция признает, что не всегда знает, как правильно реагировать в таких ситуациях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

В Китае Tesla вышла из-под контроля и сбила насмерть двух людей
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Пугачева и Галкин* спешно покидают Израиль

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона
Палестинские бойцы успешно развивают наступление, освобождая свои земли
Израиль оказался не готов к современной войне и отдаёт территории палестинцам
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия
"Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Провал "Железного купола": Израиль в огне после ракет ХАМАСа
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Ксению Собчак должны мобилизовать в армию Израиля
Последние материалы
В Татарстане пожаловались на перегретые батареи
Ученые обнаружили орган, продолжающий жить после смерти человека
Число жертв землетрясения превысило тысячу в Афганистане
Оружие, которое Запад поставляет ВСУ, появлялось у границ Израиля ещё летом
Украина недовольна отсутствием внимания на фоне конфликта в Израиле
Экс-разведчик США заявил, что армии НАТО не выстоят против России больше недели
Звёзды из сериала "Ералаш" трагически погибли в начале карьеры
Умерла народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко
В Барселоне на улицы вышло 50 тыс. человек на протест против амнистии каталонским сепаратистам
Украинский пленный назвал "Солнцепек" самым страшным оружием России в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников