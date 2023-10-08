Вышедший из-под контроля электрокар чуть не устроил ДТП

2:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

53-летний Брайан Моррисон направлялся домой с работы около 22 часов, когда его совершенно новый китайский электрокар MG ZS EV от SAIC Motor стоимостью 30 тысяч фунтов (3,6 миллиона рублей) начал странно себя вести. Когда Моррисон приближался к кольцевой развязке и попытался снизить скорость, его автомобиль не реагировал на команды. Ему удалось объехать кольцевую развязку, и перед ним открылась прямая дорога. Моррисон надеялся, что машина замедлится, если он прекратит нажимать на акселератор, но ничего подобного не произошло. Он оказался в ловушке внутри машины, которая продолжала двигаться со скоростью 50 километров в час.

Фото: openverse.org

Впереди появился съезд на улицу города, с множеством светофоров, пешеходных переходов и проходящих мимо людей. Моррисон в панике набрал номер службы 999. Вскоре прибыли три полицейских машины, которые двигались перед ним, сбоку и сзади. Полиции не удалось остановить электрокар, поэтому они решили провести "контролируемую остановку". Они предупредили Моррисона о своем намерении врезаться в его автомобиль, в результате чего машина врезалась в барьер. Однако даже после этого она не остановилась, и полицейские были вынуждены остаться внутри своего фургона, пока не прибыл технический специалист, сообщает "За рулем".

Механик от RAC провел диагностику и выявил такой огромный список неисправностей, которые ему доводилось видеть впервые. Для Брайана Моррисона все закончилось благополучно, и он вернул свой автомобиль в салон, при этом никто не пострадал. Однако это уже не первый случай, когда электрические автомобили ведут себя подобным образом, и полиция признает, что не всегда знает, как правильно реагировать в таких ситуациях.

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