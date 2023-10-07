В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,0

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По данным Геологической службы США, в Папуа — Новой Гвинее зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0.

Фото: openverse

Эпицентр землетрясения находился в 63 км к юго-востоку от деревни Маданг, население которой составляет около 27 400 человек. Землетрясение произошло на глубине 72 км.

На данный момент нет никакой информации о жертвах или разрушениях, и никакого предупреждения о цунами выпущено не было.

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Папуа – Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6