В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,0

По данным Геологической службы США, в Папуа — Новой Гвинее зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0.
Эпицентр землетрясения находился в 63 км к юго-востоку от деревни Маданг, население которой составляет около 27 400 человек. Землетрясение произошло на глубине 72 км.
На данный момент нет никакой информации о жертвах или разрушениях, и никакого предупреждения о цунами выпущено не было.
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