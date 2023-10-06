В Грозном 9 октября начнут суд над волгоградцем Журавелем из-за сожжения Корана

1:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, задержанным за сожжение Корана, начнется 9 октября в Висаитовском районном суде Грозного, следует из данных суда.

Фото: Openverse

"Уголовное дело принято судом к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10 часов 09.10.2023 г." — говорится в сообщении.

В мае силовики задержали местного жителя Волгограда за акцию с сожжением Корана около мечети. Подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих, которое передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая, где его встретили возмущенные жители с плакатами "Руки прочь от Корана".

В августе началась проверка после жалобы Журавеля о том, что его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам, в грозненском СИЗО. В конце сентября Кадыров признал, что его сын избил мужчину, который сжег Коран. Глава Чечни заявил, что гордится сыном, формирующимся взрослыми идеалами чести, достоинства и защиты своей религии.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова подчеркнула, что подозреваемый в любом преступлении должен отвечать перед судом, а содержание в СИЗО должно соответствовать всем правилам, установленным законом.

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