На границе Узбекистана в проходящем автомобиле нашли 20 килограммов героина

В автомобиле с таджикскими номерами, проходящем через контрольно-пропускной пункт "Яллама" на границе Узбекистана и Казахстана, было обнаружено почти 20 килограммов героина. Эту информацию раскрыла пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.
"В автомобиле с номерами Таджикистана, который по документам прибыл порожним, в нижней части салона под полом были спрятаны 36 пакетов, обмотанных скотчем. Внутри находился порошок с острым запахом, который оказался героином", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится доследственная проверка.
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