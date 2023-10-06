На границе Узбекистана в проходящем автомобиле нашли 20 килограммов героина

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В автомобиле с таджикскими номерами, проходящем через контрольно-пропускной пункт "Яллама" на границе Узбекистана и Казахстана, было обнаружено почти 20 килограммов героина. Эту информацию раскрыла пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Фото: Openverse

"В автомобиле с номерами Таджикистана, который по документам прибыл порожним, в нижней части салона под полом были спрятаны 36 пакетов, обмотанных скотчем. Внутри находился порошок с острым запахом, который оказался героином", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

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