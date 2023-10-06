В Ставропольском крае впервые зафиксирован опасный вирус томатов

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Специалисты ввели режим карантина в тепличном комплексе Кировского района Ставропольского края из-за появления вируса коричневой морщинистости томатов. Этот вирус был выявлен в крае впервые, как сообщили представители пресс-службы Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: "Tomatoes" by The Ewan is licensed under CC BY-SA 2.0.

"В Ставропольском крае впервые выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата. В Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора поступили результаты лабораторного исследования, подтвердившие наличие вируса … на территории Кировского округа Ставропольского края", - гласит официальное сообщение.

Площадь тепличного комплекса, где были выявлены два очага инфекции, составляет 10 гектаров. Специалисты установили в этом комплексе карантинные зоны и ввели соответствующие ограничительные меры. "Владельцам земельных участков была предоставлена программа по ограничению и устранению данного карантинного объекта", - пояснили в управлении.

Вирус коричневой морщинистости томатов представляет собой серьезную угрозу для овощных культур. Согласно данным Россельхознадзора, этот вирус может выживать в семенах и загрязненной почве в течение нескольких месяцев. При заражении этим вирусом на плодах томатов возникают участки морщинистой ткани, что может привести к деформации плодов и неравномерному созреванию. Вирус передается через семена, контактный путь, прививочный материал и также может распространяться через опылителей.

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