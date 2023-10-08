Три человека погибли в тройном ДТП в Рязанской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трагическое столкновение произошло у села Криуши в Клепиковском районе Рязанской области, в результате которого погибли три человека. Инцидент произошел при столкновении трех автомобилей: Volkswagen Polo, ВАЗ-2107 и грузовика DAF. Еще два человека получили ранения в этой аварии, как сообщила Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.

Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

"В результате происшествия три человека, находившиеся в салоне автомобиля Volkswagen Polo, от полученных травм умерли. Двое пассажиров этого автомобиля травмированы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Среди погибших и пострадавших несовершеннолетних нет", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени на 479-м километре автодороги Р132 "Золотое кольцо" возле села Криуша.

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