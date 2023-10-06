Томский пенсионер отдал мошенникам почти миллион рублей

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В полицию региона сообщили о мошенничестве, совершённом в отношении 65-летнего жителя Октябрьского района города Томска.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Мошенники, представившись сотрудниками банка, обманули мужчину, уведомив его о попытке оформления кредита на его имя. Чтобы защитить свои сбережения, пострадавшему советовали перевести все свои деньги на "безопасный счёт".

В результате аферы томич оформил несколько кредитов и за два дня перевел более 900 тысяч рублей на указанные мошенниками счета.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает Tomsk.mk.ru.

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мошенничество в интернете: как защитить себя?