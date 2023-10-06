Во Владивостоке полицейские задержали 8-летнего ребёнка за поджёг военкомата

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во Владивостоке 8-летний мальчик поджёг военкомат и был задержан правоохранительными органами.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По информации Телеграм-канала SHOT, юный поджигатель объяснил свой поступок тем, что "хотел похулиганить". Шалость пиромана закончилась тем, что внутри здания подожжёного комиссариата обгорела мебель. Пламя не успело распространиться.

Сообщается, что ребёнок страдает "замедленным психическим развитием". На мать 8-летнего поджигателя составили протокол, ей грозит административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина попытался поджечь военкомат.