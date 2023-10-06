На Сахалин обрушился сильный тайфун. Интенсивный дождь начался в Южно-Сахалинске в ночь на 6 октября. Об этом сообщает ASTV.ru.
Улицы города в России затоплены, а на некоторых участках дорог автомобили оказались погружены в воду по капот, некоторые транспортные средства поплыли. Сотни жителей остались без электроэнергии. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности.
Ранее прогнозировалось, что начало октября может принести подтопления Камчатскому и Хабаровскому краям из-за высокой активности циклонов. Низменные районы населённых пунктов оказались под угрозой наводнения из-за ожидающихся дождей.
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"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.