Мощный ливень накрыл Южно-Сахалинск: улицы затопило

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Сахалин обрушился сильный тайфун. Интенсивный дождь начался в Южно-Сахалинске в ночь на 6 октября. Об этом сообщает ASTV.ru.

Улицы города в России затоплены, а на некоторых участках дорог автомобили оказались погружены в воду по капот, некоторые транспортные средства поплыли. Сотни жителей остались без электроэнергии. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее прогнозировалось, что начало октября может принести подтопления Камчатскому и Хабаровскому краям из-за высокой активности циклонов. Низменные районы населённых пунктов оказались под угрозой наводнения из-за ожидающихся дождей.

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