На федеральной трассе под Самарой два человека погибли в ДТП с фурой

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Легковой автомобиль столкнулся с фургоном на федеральной трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате чего два человека погибли, а ещё один пострадал. Эту информацию предоставили в региональном главке МВД.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

По предварительным данным, легковой автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes. Сотрудники ОВД проводят проверку для установления степени виновности каждого из участников ДТП.

На данный момент известно о двух погибших и одном пострадавшем. Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Ремиз уже на месте происшествия.

Также сообщается, что в районе ДТП организовано реверсивное движение.