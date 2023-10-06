Легковой автомобиль столкнулся с фургоном на федеральной трассе в Сызранском районе Самарской области, в результате чего два человека погибли, а ещё один пострадал. Эту информацию предоставили в региональном главке МВД.
По предварительным данным, легковой автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes. Сотрудники ОВД проводят проверку для установления степени виновности каждого из участников ДТП.
На данный момент известно о двух погибших и одном пострадавшем. Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Ремиз уже на месте происшествия.
Также сообщается, что в районе ДТП организовано реверсивное движение.
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