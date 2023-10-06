Губернатор Севастополя сообщил, что в городе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Севастополе была отражена атака двух беспилотных морских катеров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Фото: Соцсети

"Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения. — Прим. Ред.) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", — написал он.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) регулярно осуществляют обстрелы приграничных российских территорий, проводят атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. В связи с этой ситуацией в Севастополе и на полуострове Крым действует повышенный уровень террористической опасности.

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