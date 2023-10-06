В Харькове прозвучали взрывы

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Харькове произошёл взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

Фото: Openverse

"Город Харьков подвергся обстрелу. Имеются данные о ударе по центральной части города", — написал он.

Российская армия регулярно осуществляет атаки на объекты оборонной промышленности, военное управление, связь и энергетику Украины. Президент Владимир Путин указал, что эти действия являются ответом на теракт, совершённый на Крымском мосту, а также на другие нападения на гражданскую инфраструктуру в РФ. В результате этой ситуации воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда распространяясь на всю страну.

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