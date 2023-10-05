БПЛА самолётного типа Украины пытался атаковать территорию Курской области

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бойцы ВСУ предприняли попытку атаковать объекты Курской области с помощью дрона.

Фото: openverse.org

Telegram-канал Минобороны РФ сообщил, что 5 октября в 20:30 по московскому времени в Курской области сработала система ПВО. Защитникам неба удалось нейтрализовать БПЛА Украины.

В ведомстве запуск дрона самолётного типа назвали террористической атакой.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывчатое вещество и повредил электроподстанцию в Курской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.