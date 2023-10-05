Бойцы ВСУ предприняли попытку атаковать объекты Курской области с помощью дрона.
Telegram-канал Минобороны РФ сообщил, что 5 октября в 20:30 по московскому времени в Курской области сработала система ПВО. Защитникам неба удалось нейтрализовать БПЛА Украины.
В ведомстве запуск дрона самолётного типа назвали террористической атакой.
Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывчатое вещество и повредил электроподстанцию в Курской области.
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