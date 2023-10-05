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БПЛА самолётного типа Украины пытался атаковать территорию Курской области

0:35
Происшествия

Бойцы ВСУ предприняли попытку атаковать объекты Курской области с помощью дрона. 

БПЛА самолётного типа Украины пытался атаковать территорию Курской области
Фото: openverse.org

Telegram-канал Минобороны РФ сообщил, что 5 октября в 20:30 по московскому времени в Курской области сработала система ПВО. Защитникам неба удалось нейтрализовать БПЛА Украины.

В ведомстве запуск дрона самолётного типа назвали террористической атакой.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывчатое вещество и повредил электроподстанцию в Курской области.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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