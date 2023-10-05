В Италии турист умер от сердечного приступа после подъёма по 842 ступенькам

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Заграничный турист ушёл из жизни в результате сердечного приступа после подъёма по 842 ступеням на гору Портофино в Италии, сообщает британское издание The Sun.

Фото: Openverse

Это произошло на глазах сотен других путешественников, которые попытались помочь 76-летнему британцу, но, к сожалению, они не смогли его спасти. Этот инцидент вызывает серьёзные вопросы о безопасности популярных маршрутов для активного отдыха.

Район Виа Сан Рокко, где произошла трагедия, известен как один из популярных пешеходных маршрутов в северной Италии с потрясающим видом на Лигурийское море.

Что касается ушедшего из жизни туриста, то он отправился в путешествие пешком из соседнего Камоли в Сан-Рокко. Поднявшись на вершину, он упал прямо в дворе церкви в деревне. Туристы, которые попытались оказать ему первую помощь, не смогли вернуть его к жизни.

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