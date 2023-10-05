В Нижнем Новгороде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 39-летнюю женщину, которая напала с ножом на свою мать.
О поступке стало известно от очевидица, который сообщил о произошедшем в сквере около Михайло-Архангельского собора.
Пострадавшей оказана неотложная медицинская помощь, и она доставлена в больницу. Нож был изъят и передан полицейским.
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