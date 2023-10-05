В Новосибирске обнаружили упавшую длиннохвостую неясыть

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске жительница Дзержинского района обратилась в Министерство природы области, чтобы доложить о своей необычной находке — длиннохвостой неясыти на улице, сообщает Сиб.фм, ссылаясь на слова главы Минприроды Новосибирской области Евгения Шестернина.

Фото: Wikipedia

"Жительница Дзержинского района сообщила в министерство об упавшей длиннохвостой неясыти. О нависших, словно стервятники, хищных на просмотры телефонах, острых когтях, легкоотрывающем пальцы клюве, стрессе, который барабанной палкой бьет сердце о ребра, отдавая команды к отчаянным действиям, повторять не буду. Спасибо, что позвонили и сообщили о сове. Так спасают животных", — отметил министр.

Евгений Шестернин также подчеркнул, что инспекторы Министерства природы заберут неясыть. После этого птицу доставят в зоопарк, где специалисты проведут необходимый осмотр и подготовят ее к возвращению в естественную среду, чтобы она больше не оказывалась на человеческих руках, а находилась на ветках.

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