В аэропорту Тель-Авива мужчина разделся догола и устроил беспорядок

Медицинское обследование грозит нудисту, который устроил скандал в израильском аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив). Сотрудники безопасности аэропорта утверждают, что это первый подобный инцидент в их практике.

Фото: Openverse

По информации израильских новостей, охранники получили сообщение от встревоженных туристов, в котором говорилось о голом мужчине, кидающимся стульями. Прибывшая на место охрана действительно обнаружила голого нарушителя общественного порядка, сообщает издание "Турпром".

Известно, что задержанный — 30-летний житель северного Израиля. Его доставили в медицинский центр для проведения соответствующего медицинского обследования.

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Израиль. Аэропорт Бен-Гурион. Система безопасности