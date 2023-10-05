Медицинское обследование грозит нудисту, который устроил скандал в израильском аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив). Сотрудники безопасности аэропорта утверждают, что это первый подобный инцидент в их практике.
По информации израильских новостей, охранники получили сообщение от встревоженных туристов, в котором говорилось о голом мужчине, кидающимся стульями. Прибывшая на место охрана действительно обнаружила голого нарушителя общественного порядка, сообщает издание "Турпром".
Известно, что задержанный — 30-летний житель северного Израиля. Его доставили в медицинский центр для проведения соответствующего медицинского обследования.
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