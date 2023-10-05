В Башкирии водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения, выехав на железнодорожный переезд, несмотря на красный сигнал семафора, и столкнулся с тепловозом, сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел на автодороге Благовещенск-Ильино-Поляна. В результате этого ДТП шесть из 16 вагонов тепловоза сошли с рельсов. По информации, полученной от властей, пострадал один человек — 37-летний водитель грузовика. Его доставили в больницу, и в настоящее время проводятся дополнительные проверки обстоятельств этого происшествия, сообщает mkset.ru.
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