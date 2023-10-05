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В Находке пенсионерка уберегла свои деньги от мошенников

1:10
Происшествия

Жительницу Находки попытались обмануть мошенники, однако 87-летняя женщина проявила бдительность и не поверила их обманчивым утверждениям, что позволило ей сохранить свои сбережения.

В Находке пенсионерка уберегла свои деньги от мошенников
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

По словам женщины, ей поступил звонок от некоего мужчины, который удостоверился, что в её доме присутствуют люди. Затем на тот же номер позвонила неизвестная девушка и утверждала, что существует указ о взимании налога с пенсии.

Пенсионерка была смущена, но собрала волю в кулак и ответила, что она не в курсе такого указа и намерена узнать о нем у компетентных органов. В ответ на это, собеседница нервно бросила трубку, сообщает vostokmedia.com.

После этого женщина позвонила своим знакомым, чтобы предостеречь их от возможного мошенничества.

"Оказалось, что им тоже звонили. Все по такой же схеме," — уточнили в полиции.

В полиции также добавили, что все пенсионерки отказались продолжать разговор с мошенницей, что позволило им сохранить свои финансовые средства в безопасности.

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Как мошенники разводят СЕЙЧАС — 4 схемы. Должен знать каждый!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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