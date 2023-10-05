«Мисс Москва» попалась в аэропорту с контрабандой и попыталась откупиться взяткой

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево в России изъяли контрабандные товары на сумму более двух миллионов рублей у Ксении Палëновой, которая была "Мисс Москва-2018". 29-летняя Палëнова возвращалась из Турции, когда таможенники заметили еë фирменные аксессуары, в том числе браслет Cartier из белого золота с камнями и сумку Hermes.

Фото: Фото: ach.gov. ru

Палëнова пыталась подкупить сотрудников правоохранительных органов, когда еë поймали с контрабандными предметами. Таможенники конфисковали ценности, и в настоящее время проводится расследование. Кроме того, сотрудники таможни и полиции находятся под следствием на предмет возможного взяточничества, связанного с этим делом.

Согласно информации Baza в Telegram, были предприняты попытки скрыть нарушение Палëновой путем подделки квитанций и серийных номеров.

Отметим, что она завоевала титул "Мисс Москва" в 2018 году после того, как первоначальная победительница Алеся Семеренко нарушила условия конкурса и потеряла свою корону.

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