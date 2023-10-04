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В американском штате Орегон ночью самолёт врезался в крышу жилого дома

0:41
Происшествия

В американском штате Орегон ночью небольшой самолёт протаранил крышу жилого дома, есть жертвы.

В американском штате Орегон ночью самолёт врезался в крышу жилого дома
Фото: Openverse

Как сообщили в местной службе спасения, в результате происшествия есть двое погибших: один из находившихся в самолёте погиб сразу, на месте. Другой человек из попавшего в аварию борта получил тяжёлые травмы, с которыми был госпитализирован.

"Спасатели обнаружили третьего пассажира самолёта, который тоже скончался", — рассказали в службе.

По словам спасателей, в момент аварии в доме, в который врезался самолёт, были люди, однако они смогли вовремя убежать с места происшествия, поэтому пострадавших среди них нет.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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