В американском штате Орегон ночью небольшой самолёт протаранил крышу жилого дома, есть жертвы.
Как сообщили в местной службе спасения, в результате происшествия есть двое погибших: один из находившихся в самолёте погиб сразу, на месте. Другой человек из попавшего в аварию борта получил тяжёлые травмы, с которыми был госпитализирован.
"Спасатели обнаружили третьего пассажира самолёта, который тоже скончался", — рассказали в службе.
По словам спасателей, в момент аварии в доме, в который врезался самолёт, были люди, однако они смогли вовремя убежать с места происшествия, поэтому пострадавших среди них нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".