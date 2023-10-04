МВД сообщило о задержании подозреваемых в убийстве женщины в июне 1997 года в Москве

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Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве женщины, которое произошло в июне 1997 года в Москве. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Openverse

Преступление было совершено в чердачном помещении 12-этажного жилого дома на улице Плющева в районе Перово. Тело женщины обнаружено с множественными колото-резаными ранами.

"Розыск злоумышленников по горячим следам не дал результатов. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ", — сказала Волк.

Более чем через 20 лет специалисты провели молекулярно-генетические экспертизы, которые позволили выйти на след предполагаемых преступников. Подозреваемые мужчины в возрасте 18-19 лет признали свою вину. В настоящее время проводится следствие.

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