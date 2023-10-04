В легализации 92 мигрантов полиция подозревает жительницу ХМАО

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В отношении 31-летней жительницы города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело по организации незаконной миграции. За короткий период в 17 дней она незаконно легализовала 92 иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Министерства внутренних дел.

Фото: Openverse

"Жительница Нижневартовска подозревается в организации незаконной миграции. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции). В качестве меры пресечения была выбрана подписка о невыезде и надлежащем поведении", — гласит сообщение.

По информации пресс-службы, женщина заключала фиктивные трудовые договоры с одной из организаций в Нижневартовске за денежное вознаграждение. За короткий срок ей удалось легализовать 92 иностранных гражданина. Подозреваемая ранее уже имела судимость по делу о краже, сообщает ТАСС.

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