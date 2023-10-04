Губернатор Гладков: в Белгороде после работы ПВО повреждено административное здание

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь со вторника на среду система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Фото: Openverse

"Сбито, по предварительным данным, порядка 19 объектов. Разрушения от падения обломков сейчас уточняются", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По предварительным данным, была зафиксирована атака беспилотников. Пострадало административное здание в Белгороде. В селе Шишино повреждены окна в одном из частных домов и три автомобиля.

В ближайшее время будет проведен территориальный обход. В случае обнаружения новых разрушений власти приступят к восстановительным работам.

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