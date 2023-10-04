В Севастополе фрагменты БПЛА упали на крышу дома

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Фрагменты беспилотного летательного аппарата, которые были уничтожены системами противовоздушной обороны армии России, упали на крышу жилого дома в Севастополе, сообщает ТАСС.

Фото: Openverse

По предварительным данным, никто не пострадал, хотя в некоторых квартирах выбило окна. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что система ПВО успешно справилась с задачей.

Ранее мы писали, что в Севастополе проводят проверку из-за скандала с охранником бомбоубежища во Дворце культуры рыбаков, который выгнал детей из укрытия во время воздушной тревоги.

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