Басманный суд Москвы вынес решение об аресте бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району Следственного управления по Центральному административному округу Следственного комитета Российской Федерации Дмитрия Губина в его отсутствие. Ему предъявляют обвинение в получении взятки в размере 7,3 миллиарда рублей от хакерской группировки Infraud Organization, сообщает ТАСС.
Эта информация содержится в решении о его содержании под стражей. В документе отмечается, что он обвиняется в совершении преступления в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Гербовый суд установил срок ареста в два месяца с момента его задержания или экстрадиции.
Ранее мы писали, что в аэропорту Минвод мигрант пытался дать взятку полицейскому.
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