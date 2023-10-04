Суд заочно арестовал экс-сотрудника СУ СК по Москве по делу о крупной взятке

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району Следственного управления по Центральному административному округу Следственного комитета Российской Федерации Дмитрия Губина в его отсутствие. Ему предъявляют обвинение в получении взятки в размере 7,3 миллиарда рублей от хакерской группировки Infraud Organization, сообщает ТАСС.

Фото: Openverse

Эта информация содержится в решении о его содержании под стражей. В документе отмечается, что он обвиняется в совершении преступления в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Гербовый суд установил срок ареста в два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Ранее мы писали, что в аэропорту Минвод мигрант пытался дать взятку полицейскому.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.