Сотрудники ФСБ задержали 29-летнего жителя Татарстана, который планировал поджечь боевые машины на полигоне Казанского высшего танкового командного училища и базовой станции "Малые Дербышки" в поселке Большие Дербышки, сообщает newizv.ru.
Подозреваемый, в ходе допроса, признался в сотрудничестве с представителями ВСУ.
Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале Mash, у задержанного обнаружили более 14 литров керосина и разнообразные устройства для поджога. Ему было предъявлено обвинение в подготовке к диверсии.
В начале весны этого года в районе станции Дербышки в Советском районе Казани неизвестные подожгли четыре релейных шкафа, что привело к задержке движения пяти грузовых составов.
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