В образцах халяльной колбасы из магазинов обнаружили свинину

Сотрудники Роспотребнадзора в Свердловске провели исследование проб колбасных изделий и выявили наличие свининой ДНК, сообщает tagilcity.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Производителям продукции было предъявлено замечание за несоответствие между информацией на упаковке и фактическим составом колбас. Сведения об этом нарушении будут переданы в региональную прокуратуру.
Следует отметить, что в августе 2023 года в Свердловской области было выявлено фальсифицированное сливочное масло. Предприниматель, занимавшийся производством продукции, скрылся.
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