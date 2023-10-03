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В образцах халяльной колбасы из магазинов обнаружили свинину

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Происшествия

Сотрудники Роспотребнадзора в Свердловске провели исследование проб колбасных изделий и выявили наличие свининой ДНК, сообщает tagilcity.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В образцах халяльной колбасы из магазинов обнаружили свинину
Фото: openverse.org

Производителям продукции было предъявлено замечание за несоответствие между информацией на упаковке и фактическим составом колбас. Сведения об этом нарушении будут переданы в региональную прокуратуру.

Следует отметить, что в августе 2023 года в Свердловской области было выявлено фальсифицированное сливочное масло. Предприниматель, занимавшийся производством продукции, скрылся.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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