Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по посёлку Климово в Брянской области с помощью кассетных снарядов.
По словам главы региона Александра Богомаза, пострадавших в результате украинской атаки не выявлено. При этом он добавил, что боевики ВСУ повредили жилые дома и хозяйственные постройки на территории посёлка.
"ВСУ обстреляли посёлок Климово кассетными боеприпасами", — подчеркнул губернатор в Telegram.
В начале сентября украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Брянск. В областном центре загорелось административное здание. Жертв и пострадавших удалось избежать.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2023 года.