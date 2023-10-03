Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Климово кассетными боеприпасами

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по посёлку Климово в Брянской области с помощью кассетных снарядов.

Фото: openverse.org

По словам главы региона Александра Богомаза, пострадавших в результате украинской атаки не выявлено. При этом он добавил, что боевики ВСУ повредили жилые дома и хозяйственные постройки на территории посёлка.

"ВСУ обстреляли посёлок Климово кассетными боеприпасами", — подчеркнул губернатор в Telegram.

В начале сентября украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Брянск. В областном центре загорелось административное здание. Жертв и пострадавших удалось избежать.