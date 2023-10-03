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ФСБ: житель Камчатки, призывавший к экстремизму, лишён российского гражданства

1:10
Происшествия

Бывший гражданин Украины, проживающий на Камчатке, лишён паспорта РФ из-за экстремистских высказываний в соцсетях. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

ФСБ: житель Камчатки, призывавший к экстремизму, лишён российского гражданства
Фото: Openverse

По информации ведомства, в 2020–2022 годах мужчина призывал расстреливать, убивать и сжигать всех российских граждан и представителей органов власти. Соответствующие заявления регулярно появлялись на его странице в соцсети "Вконтакте".

В Управлении ФСБ пояснили, что обвиняемый весной 2014 года отказался от паспорта Украины и сделал выбор в пользу российского гражданства. Однако специалисты УФМС РФ отменили это решение из-за оправдания и пропаганды терроризма.

Мужчину уже отправили в колонию общего режима, где он, согласно решению суда, будет находиться на протяжении четырёх лет.

Ранее жителя Барнаула заподозрили в покушении на госизмену и теракт. Установлено, что мужчина, выполняя задание украинских спецслужб, отравил воду, предназначенную для мобилизованных россиян.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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