Бывший гражданин Украины, проживающий на Камчатке, лишён паспорта РФ из-за экстремистских высказываний в соцсетях. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
По информации ведомства, в 2020–2022 годах мужчина призывал расстреливать, убивать и сжигать всех российских граждан и представителей органов власти. Соответствующие заявления регулярно появлялись на его странице в соцсети "Вконтакте".
В Управлении ФСБ пояснили, что обвиняемый весной 2014 года отказался от паспорта Украины и сделал выбор в пользу российского гражданства. Однако специалисты УФМС РФ отменили это решение из-за оправдания и пропаганды терроризма.
Мужчину уже отправили в колонию общего режима, где он, согласно решению суда, будет находиться на протяжении четырёх лет.
Ранее жителя Барнаула заподозрили в покушении на госизмену и теракт. Установлено, что мужчина, выполняя задание украинских спецслужб, отравил воду, предназначенную для мобилизованных россиян.
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