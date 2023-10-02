Причиной расправы над фельдшером в Томской области мог стать алкоголь

3:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Томской области продолжают выяснять обстоятельства убийства заведующей ФАП села Иштан, Ольги Земляницкой. 61-летняя фельдшер оказывала помощь местному жителю, в чей дом вошел 41-летний гость. Возник конфликт между ним и женщиной, который закончился ее жестоким избиением. О том, что фельдшер пропала без вести, в полицию сообщил представитель администрации поселения. Вечером 25 сентября оперативники обнаружили тело Земляницкой в лесу с признаками насильственной смерти. Задержанный признался в совершении тяжкого преступления, и Следственный комитет завел уголовное дело.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

По словам главной медсестры ОГАУЗ "Кривошеинская РБ" Дины Мандраковой, вызов в скорую поступил от жителя Иштана в воскресенье, 24 сентября 2023, в 23:11. Вызов передали Земляницкой, проживающей в том же поселке. Она согласилась помочь соседу, и в 01:00 дежурная скорой пыталась связаться с ней, но безуспешно. В 9:00 другой медработник обнаружил, что ее нет в ФАПе. Сначала местные жители искали фельдшера самостоятельно, затем обратились к полиции, которая обнаружила ее тело в окрестностях села.

"Личность погибшей установлена — это фельдшер, которая пришла по вызову оказать медицинскую помощь знакомому подозреваемого. Подозреваемый признался, что избил женщину из-за возникшей ссоры", — прокомментировала ситуацию пресс-служба регионального Следственного комитета России.

Согласно показаниям местных жителей, убийца и его компаньон были в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые считают, что именно алкоголь мог стать причиной неадекватного поведения.

Жители Иштана утверждают, что мужчины сначала подожгли спирт, вызвали медика, а затем один из них несколько раз ударил ее головой о стену. По их словам, преступник отправился спать, а утром увез тело женщины в лес, прикрыв мусором.

Ольге Григорьевне Земляницкой был 61 год. В молодости она закончила медицинское училище в Камне-На-Оби, Алтайский край. По распределению медик попала в Томскую область, где прожила более 35 лет. Начав свою карьеру в медпункте Чаинского района, она впоследствии стала заведующей ФАПом в Иштане. Каждые 5 лет женщина проходила курсы усовершенствования. Работая медсестрой, она также выполняла обязанности фельдшера. По месту своего проживания она часто оказывала помощь тем людям, которые обращались в Кривошеинскую скорую помощь, дежурные перенаправляли на нее вызовы. Кроме того, Земляницкая регулярно выезжала к пациентам и в соседний населенный пункт Чагино, который находится в 4 км от Иштана.

Ольга Григорьевна проживала в поселке в одиночестве. Она вела хозяйство и держала коз. Ее две дочери часто навещали бабушку вместе с внуками. Для своих детей женщина была огромной поддержкой, всегда готовой помочь. В трагический день родственники отдыхали у Земляницкой и уехали к себе домой вечером. О смертельной расправе над их матерью и бабушкой они узнали на следующий день — страшно представить, что пережили близкие жертвы бесчеловечного убийцы, сообщает Комсомольская правда — Томск.

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