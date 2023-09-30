Шесть жилых домов сгорели в одном их сёл Дагестана

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате пожара в высокогорном селе Хутрах в Дагестане было потеряно шесть жилых домов, по информации, предоставленной руководителем Единой дежурной диспетчерской службы Цунтинского района Магомедкамилем Анварбеговым.

Фото: openverse.org

"Сгорело от шести до восьми домостроений, из которых шесть были точно жилыми", — отметил Анварбегов.

Сейчас жители села остаются без электроснабжения. В селе проживает более 500 человек.

Ранее сообщалось, что пожарные борются с огнем, который охватил 20 строений в этом населенном пункте. Пострадавших нет. По информации МЧС, пожар был локализован в 19:07. В тушении задействованы силы МЧС и местные жители. Прокуратура республики проводит проверку по этому инциденту.

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Крупный пожар в селе Хутрах Цунтинского района