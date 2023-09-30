Количество жертв, попавших в пожар на заводе в Тайване, возросло до 10 человек

Спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести в результате пожара на заводе в Тайване. По информации Центрального информационного агентства острова, общее число жертв достигло 10 человек, а количество пострадавших составило 112.
Тело погибшего было обнаружено в субботу утром, и позднее установлено, что это был сотрудник завода, последний из числа пропавших без вести. Число жертв пожара достигло 10, включая четырех пожарных. Кроме того, еще 112 человек получили ожоги и различные травмы, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 22 сентября около 17:00 по местному времени (12:00 мск) на заводе, который специализировался на производстве принадлежностей для гольфа и располагался в научно-техническом парке в уезде Пиндун. В результате взрыва и последующего пожара произошло обрушение конструкций и пострадали сотрудники экстренных служб.
Власти Тайваня оштрафовали оператора завода на сумму в 2,4 миллиона новых тайваньских долларов (примерно $74,6 тысячи). Расследование установило, что на предприятии хранилось непозволительно большое количество легковоспламеняющихся материалов — 3 тонны органических пероксидов, которые использовались при изготовлении мячей для гольфа. Это превышало максимально допустимую норму в 30 раз.
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