В Екатеринбурге ученик автошколы сбил школьницу на пешеходном переходе

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге на улице Щербакова курсант автошколы, двигаясь под контролем инструктора, сбил школьницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу при зеленом свете светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: Wikipedia

"Водитель-курсант следовал по указаниям инструктора. Проезжая на мигающий желтый сигнал, произошло столкновение с школьницей, пересекавшей проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу при включенном зеленом сигнале светофора. В настоящее время подростка доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь", — гласит официальное сообщение.

По факту данного ДТП автоинспекторы выйдут в автошколу для проведения проверки качества обучения будущих водителей.

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