В пресс-службе Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки теракта вооружённых сил Украины на (ВСУ) территории России.
В ведомстве заявили, что 30 сентября ночью ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" в небе над Белгородской областью.
Все девять снарядов были уничтожены дежурными средствами ПВО в воздухе.
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