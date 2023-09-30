Минобороны: РСЗО "Ураган" ВСУ пыталась совершить теракт по объектам на территории РФ

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки теракта вооружённых сил Украины на (ВСУ) территории России.

Фото: mil.ru

В ведомстве заявили, что 30 сентября ночью ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" в небе над Белгородской областью.

Все девять снарядов были уничтожены дежурными средствами ПВО в воздухе.

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