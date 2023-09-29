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В Москве завели уголовное дело на женщину, которая оставила своих детей в квартире на сутки

1:00
Происшествия

Жительница Москвы стала объектом уголовного расследования после того, как оставила своих двух детей без присмотра в квартире более чем на сутки. Эта информация была предоставлена столичной прокуратурой.

В Москве завели уголовное дело на женщину, которая оставила своих детей в квартире на сутки
Фото: Openverse

"Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки Кузьминской межрайонной прокуратуры в отношении матери двух малолетних детей, которая оставила их в опасности (ст. 125 УК РФ)", — сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно информации прокуратуры, женщина оставила своих детей в возрасте два и один год одних в квартире на улице Маршала Еременко на период более суток. Пресс-служба прокуратуры также уточнила, что дети были закрыты в комнате, лишены пищи и одежды, и дверь в комнату была заперта пеноблоками с обратной стороны. В настоящее время дети находятся в больнице, и соблюдение их прав и законных интересов находится под контролем прокуратуры.

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Дети несколько дней жили в квартире с мертвыми родителями
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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