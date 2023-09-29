В центре Петрозаводска была обнаружена утечка нефтепродуктов в реке

В реке Лососинка, расположенной в центре Петрозаводска, Республика Карелия, было обнаружено нефтяное пятно, вызванное сливом нефтепродуктов. Специалисты в настоящее время ищут источник выброса загрязняющих веществ. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Фото: openverse

Пресс-служба сообщает, что Минприроды Карелии получило информацию о сливе нефтепродуктов в реку Лососинку в центре Петрозаводска. Чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов по реке и их попадание в Онежское озеро, были установлены заградительные боны. Специалисты уже изолировали нефтяное пятно в реке Лососинка и проводят поиск источника слива нефтепродуктов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что специалисты стремятся выявить источник загрязнения, чтобы принять соответствующие меры для устранения его последствий. Министерство природы Карелии следит за развитием событий. На место происшествия выехали представители карельской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора по Карелии, администрации Петрозаводского городского округа и Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

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В Петрозаводске ликвидируют последствия попадания нефтепродуктов в реку