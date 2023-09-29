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Автомобили с российскими номерами оказались "заложниками" в аэропорту Хельсинки

1:31
Происшествия

Автомобили с российскими номерами, скопившиеся в больших количествах на парковках аэропорта Хельсинки, могут быть конфискованы финскими властями.

Автомобили с российскими номерами оказались "заложниками" в аэропорту Хельсинки
Фото: openverse.org

Отмечается, что среди автомобилей, застрявших на парковках аэропорта Хельсинки, есть представители премиальных брендов, включая роскошные Mercedes Benz GLE 63s AMG, Porsche Cayenne GTS, Audi A4 Allroad Quattro и другие, сообщает "За рулем".

С начала сентября власти Финляндии запретили ввоз автомобилей, зарегистрированных в России. Владельцам таких машин необходимо в течение полугода вывезти их из Финляндии. На данный момент в аэропорту Хельсинки-Вантаа находится 78 автомобилей с российскими номерами, что составляет всего 5% от показателей прошлого года.

Стоимость хранения автомобиля в гараже аэропорта составляет 186 евро за неделю, в зависимости от типа корпуса. Некоторые автомобили находятся на более дорогих парковках, а большинство хранятся в корпусах, где плата за парковку составляет 79 или 88 евро в неделю. Если операторы Finavia не могут связаться с владельцем автомобиля, служба парковки города Вантаа может забрать его. Если владелец не заберет свой автомобиль в течение полугода, право собственности на него перейдет к властям города Вантаа.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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