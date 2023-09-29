Автомобили с российскими номерами оказались "заложниками" в аэропорту Хельсинки

Автомобили с российскими номерами, скопившиеся в больших количествах на парковках аэропорта Хельсинки, могут быть конфискованы финскими властями.
Отмечается, что среди автомобилей, застрявших на парковках аэропорта Хельсинки, есть представители премиальных брендов, включая роскошные Mercedes Benz GLE 63s AMG, Porsche Cayenne GTS, Audi A4 Allroad Quattro и другие, сообщает "За рулем".
С начала сентября власти Финляндии запретили ввоз автомобилей, зарегистрированных в России. Владельцам таких машин необходимо в течение полугода вывезти их из Финляндии. На данный момент в аэропорту Хельсинки-Вантаа находится 78 автомобилей с российскими номерами, что составляет всего 5% от показателей прошлого года.
Стоимость хранения автомобиля в гараже аэропорта составляет 186 евро за неделю, в зависимости от типа корпуса. Некоторые автомобили находятся на более дорогих парковках, а большинство хранятся в корпусах, где плата за парковку составляет 79 или 88 евро в неделю. Если операторы Finavia не могут связаться с владельцем автомобиля, служба парковки города Вантаа может забрать его. Если владелец не заберет свой автомобиль в течение полугода, право собственности на него перейдет к властям города Вантаа.
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