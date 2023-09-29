Босая дама модельной походкой прогуливается по проезжей части во Владивостоке

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пятница во Владивостоке — это день, когда у некоторых людей стабильно происходят обострения. Выходить на проезжую часть и устраивать настоящее представление — это уже стало обыденностью для некоторых отдыхающих в этот день.

Фото: vostokmedia.com

Недавно жители Владивостока запечатлели на видео ещё одну "модель", которая решительно шагала прямо по центральной дороге, сообщает vostokmedia.com.

Свидетели события утверждают, что возможно, женщина на видео находилась в состоянии алкогольного опьянения. Заметно, что она шла посреди дороги без обуви. Осталась ли она без обуви случайно или это был преднамеренный выбор — остаётся загадкой.

Водители сообщают, что женщина двигалась в направлении ТЦ "Луговая" с улицы Баляева. Её походка была уверенной, как у профессиональной модели.

Ранее "Восток-Медиа" сообщало, что голая девушка, шагающая по дороге, вызвала настоящий транспортный коллапс во Владивостоке.

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