Гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Молодой человек стал жертвой танкового обстрела в Шебекинском горокруге. По сообщению Telegram-канала Mash, пострадавший, 27-летний гражданин Китая, получил закрытый перелом руки в результате взрывной волны, которая его подбросила, когда он пытался найти укрытие от прилетающих снарядов.

Фото: "Broken Glass at Work-6" by akeg is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пострадавшего госпитализировали, и он находится на лечении. На данный момент нет официальных комментариев от властей по этому случаю.

Известно, что обстрелы привели к повреждениям как минимум в двух населенных пунктах. В селе Дорогощь были повреждены школа, два дома и автомобиль. В Тишанке, Волоконовском районе, два села остались без электроснабжения из-за удара, и аварийные службы работают на месте, сообщает bel.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.