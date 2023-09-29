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Гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области

0:51
Происшествия

Молодой человек стал жертвой танкового обстрела в Шебекинском горокруге. По сообщению Telegram-канала Mash, пострадавший, 27-летний гражданин Китая, получил закрытый перелом руки в результате взрывной волны, которая его подбросила, когда он пытался найти укрытие от прилетающих снарядов.

Гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области
Фото: "Broken Glass at Work-6" by akeg is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пострадавшего госпитализировали, и он находится на лечении. На данный момент нет официальных комментариев от властей по этому случаю.

Известно, что обстрелы привели к повреждениям как минимум в двух населенных пунктах. В селе Дорогощь были повреждены школа, два дома и автомобиль. В Тишанке, Волоконовском районе, два села остались без электроснабжения из-за удара, и аварийные службы работают на месте, сообщает bel.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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