Подросток из Тувы напился и убил мужчину в Абакане

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

17-летнему подростку из Тувы, который ударил ножом мужчину в ночном клубе, предъявят обвинения в Абакане. Инцидент произошел в мае 2023 года, когда подросток и 31-летний мужчина поссорились на крыльце ночного клуба. Во время ссоры один из них ударил другого ножом в шею.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался во время транспортировки в больницу. Несовершеннолетний подозреваемый, родом из соседней республики, находится под стражей с момента инцидента.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает newkhakasiya.online.

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