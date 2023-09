Your browser does not support the audio element.

17-летнему подростку из Тувы, который ударил ножом мужчину в ночном клубе, предъявят обвинения в Абакане. Инцидент произошел в мае 2023 года, когда подросток и 31-летний мужчина поссорились на крыльце ночного клуба. Во время ссоры один из них ударил другого ножом в шею.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.