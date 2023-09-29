Mash: украинская ДРГ в составе около 50 человек пыталась зайти на территорию Брянской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинская диверсионно-разведывательная группа в составе около 50 человек попыталась зайти на территорию РФ в районе посёлка Лугового Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash вечером в пятницу, 29 сентября.

Фото: newsweek.com

По данным издания, в настоящее время идёт бой с российскими военными.

По информации канала, также перекрыты некоторые дороги в Новозыбковском районе региона. Для силовых ведомств объявлен общий сбор.

Других подробностей пока не сообщается.

Минобороны Рф официально данную информацию пока никак не комментировало.

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