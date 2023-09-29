Украинская диверсионно-разведывательная группа в составе около 50 человек попыталась зайти на территорию РФ в районе посёлка Лугового Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash вечером в пятницу, 29 сентября.
По данным издания, в настоящее время идёт бой с российскими военными.
По информации канала, также перекрыты некоторые дороги в Новозыбковском районе региона. Для силовых ведомств объявлен общий сбор.
Других подробностей пока не сообщается.
Минобороны Рф официально данную информацию пока никак не комментировало.
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Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.