Мужчину задержали за дрифт под наркотиками в Волгограде

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

23-летний житель Волгограда был задержан после дрифта в центре города. Оказалось, что в момент происшествия он находился под воздействием наркотиков, как сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За это правонарушение ему было предъявлено обвинение и наложен арест на 10 суток, сообщает novostivolgograda.ru.

Суд рассмотрел дело и вынес решение арестовать молодого водителя из Волгограда на 10 дней за управление автомобилем во невменяемом состоянии. Результаты химико-токсикологического анализа его биологических образцов подтвердили присутствие наркотических веществ. Для отбытия наказания молодого человека снова поместили в специальное изоляционное учреждение.

Ранее портал "Новости Волгограда.ру" сообщал о том, что этот нарушитель дорожных прав уже провел 10 суток в заключении за подобные опасные выкрутасы на дорогах города. Напомним, 15 сентября он выехал на встречную полосу и начал вести автомобиль в заносе на перекрестке улиц Рабоче-Крестьянской и Калинина. Стоит отметить, что на машине отсутствовали номерные знаки. В ходе допроса в отделении полиции выяснилось, что у водителя давно уже не было водительских прав. На записи видеокамеры он нечетко объяснил свое решение провести дрифт, утверждая, что был в спешке на пути к свадьбе.

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