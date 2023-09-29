В Нижегородской области вернувшийся домой участник СВО сжёг сестру

В Нижегородской области вернувшийся домой участник СВО облил бензином и заживо сжёг свою сестру. Трагедией закончилась обычная бытовая ссора. Об этом сообщает "База".

Фото: facebook.com

По данным издания, 55-летний Олег Г. с несколькими судимостями за убийства вернулся с СВО и поселился дома у своей сестры в городе Заволжье. Но отношения у них не сложились. Вечером в четверг, 28 сентября, брат и сестра поссорились. Бывший доброволец разозлился так, что облил женщину бензином, а затем поджёг вместе с домом.

В итоге сестра Олега скончалась, сам он попал в больницу с ожогами рук второй и третьей степени. Сразу после этого участника СВО задержали, он уже во всём сознался. Теперь ему грозит новое дело по статье об убийстве с особой жестокостью.

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